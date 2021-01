Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 18 gennaio, Dayane Mello ha ricevuto una bellissima sorpresa. In collegamento, ha parlato con il fratello Juliano. Quest’ultimo è intervenuto per raccontare la sua verità: “Mia sorella non ha mai mentito. Ha esattamente detto quello che abbiamo passato nella nostra infanzia”.