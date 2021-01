Il fratello di Maradona: “Mi fa male sentire queste cose, voglio solo verità e giustizia per Diego”

La morte di Diego Armando Maradona continua a tingersi di giallo, in seguito alle ultime notizie che vedono anche il suo medico curante possibilmente coinvolto nella sua dipartita, dopo aver falsificato la firma del campione. Invitato a Live-Non è la D’Urso, il fratello del Pibe de Oro dichiara di non aver avuto notizie certe sulle cause della morte e dice: “Voglio solo la verità”.