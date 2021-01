Il fuori onda di Pioli dopo Inter-Milan: “Se non siete capaci di farlo non lo fate”

Dopo il derby di Coppa Italia contro l’Inter perso nei minuti di recupero, l’allenatore del Milan Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Rai Sport e proprio ad inizio collegamento, credendo di non essere ancora in onda, si è lasciato sfuggire un commento che fa capire come probabilmente qualcosa a cui aveva assistito (o aveva sentito) non gli era andato giù: “Se non siete capaci di farlo non lo fate” ha detto infatti il tecnico apparso molto stizzito. La frase si è sentita nitidamente ma non è chiaro a chi e cosa facesse riferimento.