Tommaso Zorzi ha scoperto dal Grande Fratello Vip l’espulsione con effetto immediato di Alda D’Eusanio, squalificata per le frasi su Laura Pausini e Paolo Carta. L’influencer ha quindi riferito la notizia ad alcuni dei coinquilini, chiedendo loro di andare in confessionale per comprendere meglio l’accaduto.