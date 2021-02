Il giallo di Faenza, chi ha ucciso Ilenia Fabbri? Si indaga sul delitto su commissione

Un delitto su commissione: è questa la pista che sta attualmente seguendo la Squadra Mobile di Ravenna, congiuntamente con il Commissariato di Ravenna e lo Sco di Roma, per risolvere il caso dell’omicidio di Ilenia Fabbri. La donna è stata trovata sgozzata nella sua abitazione di Faenza all’alba del 6 febbraio 2021, mentre la figlia Arianna viaggiava in macchina verso Milano con il padre, Claudio Nanni. Eppure è lui, ex marito di Ilenia Fabbri, il principale sospettato per questo crimine. Il procuratore di Ravenna: “Stiamo analizzando la possibile arma del delitto. Cerchiamo tracce di sangue diverse da quelle della vittima che ci permettano di risalire al killer”.