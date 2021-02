Il Lazio è la prima regione a pianificare il vaccino per gli over 80: sono gli altri in ritardo



Aspre polemiche da parte di osservatori e commentatori contro la Regione Lazio per le difficoltà registrate sul portale nel primo giorno di prenotazione, ma in 24 ore sono circa 80.000 gli anziani che hanno prenotato il vaccino contro il Covid-19. Nessuno finora ha fatto meglio e da settimane va avanti una campagna informativa ed è stato reso pubblico il cronoprogramma delle vaccinazioni.

