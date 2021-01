Il Lazio torna in zona gialla, D’Amato: “Nessuna forzatura, ma zona bianca obiettivo lontano”

Il Lazio da domani, domenica 1 febbraio, torna in zona gialla dopo quindici giorni in zona arancione. Riapriranno bar e ristoranti fino alle 18.00, così come mostre e musei. Una scelta che per l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato non rappresenta nessuna forzatura: “Con questi numeri sarebbe stata una forzatura lasciare la Regione Lazio in fascia arancione ancora una settimana”.