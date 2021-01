Il Liverpool batte il Tottenham 3-1 e torna a vincere in Premier dopo 5 gare

Il Liverpool batte il Tottenham 3-1 e rompe una striscia di cinque partite senza vittoria in Premier League. La squadra di Klopp ha centrato il successo grazie ai gol di Firmino, Alexander-Arnold e Mané. Rete di Højbjerg per Mourinho. Tre punti che consentono ai Reds di rimettersi in gioco per la vetta della classifica ora occupata dal Manchester City lontana solo 4 punti (i Citizens hanno però 1 partita in meno).