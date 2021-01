Il Milan riprende la corsa: 2-0 al Torino, con i gol di Rafael Leao e Kessié

Dopo il ko contro la Juventus, il Milan si risolleva subito battendo con un perentorio 2-0 il Torino. Gol di Rafael Leao e Kessié su calcio di rigore per blindare il primato e portarsi momentaneamente a più 4 sull’Inter. Protagonista il Var anche in occasione di un penalty annullato ai granata. Si è rivisto in campo nel finale Ibrahimovic, con la nota stonata per Pioli rappresentata dall’infortunio di Tonali.