Ko fuori casa per la prima volta dopo 13 mesi, il Milan contro lo Spezia non ha mai calciato in porta. E adesso i rossoneri devono obbligatoriamente riscattarsi. Il calendario non è semplice. Ibrahimovic e soci nelle prossime due partite giocheranno il derby con l’Inter e poi all’Olimpico sfideranno la Roma.