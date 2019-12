Il ministro Costa a Camigliatello: “Ecco i fondi per l’imprenditoria montana”

Imprenditoria green e Zea. Questo il tema della conferenza stampa del ministro Sergio Costa, che a Camigliatello Silano ha incontrato amministratori locali, associazioni e imprenditori montani. La Zona economica ambientale è una delle misure del Governo che mira a investire nel settore montano. I fondi verranno destinati a chi presenterà progetti ecosostenibili, ad impatto zero sull’ambiente e con vocazioni naturali. Misure che coinvolgeranno non solo il parco nazionale della Sila, ma anche quello del Pollino e dell’Aspromonte. In tutto i fondi disponibili per le Zea sono 20 milioni di euro in forma sperimentale, ma la novità è che con la nuova riorganizzazione verranno aggiunti altri 120 milioni di euro e questo per il solo 2020. Il visto per l’attività verrà rilasciata dai funzionari dei parchi.

Imprenditoria green e Zea. Questo il tema della conferenza stampa del ministro Sergio Costa, che a Camigliatello Silano ha incontrato amministratori locali, associazioni e imprenditori montani. La Zona economica ambientale è una delle misure del Governo che mira a investire nel settore montano. I fondi verranno destinati a chi presenterà progetti ecosostenibili, ad impatto zero sull’ambiente e con vocazioni naturali. Misure che coinvolgeranno non solo il parco nazionale della Sila, ma anche quello del Pollino e dell’Aspromonte. In tutto i fondi disponibili per le Zea sono 20 milioni di euro in forma sperimentale, ma la novità è che con la nuova riorganizzazione verranno aggiunti altri 120 milioni di euro e questo per il solo 2020. Il visto per l’attività verrà rilasciata dai funzionari dei parchi.