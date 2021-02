Il Napoli ritrova la vittoria in campionato contro il Benevento (2-0), tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto. Apre le marcature Mertens, raddoppia Politano in maniera fortunosa. Bella la prestazione di Ghoulam, molto ingenua la doppia ammonizione di Koulibaly che lascia la squadra in 10 negli ultimi dieci minuti (salterà la gara col Sassuolo per squalifica).