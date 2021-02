Il 14 marzo a San Siro col Milan, il 17 a Torino contro la Juventus e il 21 all’Olimpico contro la Roma. Tre gare da dentro o fuori per Gattuso e per il Napoli che prova a salvare la stagione con la conquista della zona Champions. La rabbia dei tifosi si scaglia contro il tecnico: “Vergogna, siamo usciti contro una squadra scarsa come il Granada”.