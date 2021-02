Il Parma ha acquistato Man, Zirkzee e Pellé nell’ultima finestra di mercato. Tre attaccanti che si vanno ad aggiungere agli altri 6 in rosa per un totale di 9. D’Aversa si troverà a disposizione un reparto affollatissimo che la società non è riuscito a sfoltire con nessuna cessione nell’ultimo giorno della sessione di trasferimenti.