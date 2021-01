Il Pd attacca i senatori che non si sono alzati in piedi quando Liliana Segre è arrivata in Senato

Quando Liliana Segre, la senatrice a vita sopravvissuta ai lager nazisti, è entrate in Senato questa mattina per il voto di fiducia al governo di Giuseppe Conte, è stata accolta da un lungo applauso. Molti senatori si sono alzati in piedi e lo stesso hanno fatto dai banchi del governo. Ma dal Pd arriva la denuncia: “Ci siamo alzati in piedi, per metà emiciclo. Nell’altra metà pochi, pochissimi, neanche le dita di una mano”.