Il peggior Milan della stagione contro lo Spezia: zero tiri in porta

Il Milan perde 2-0 sul campo dello Spezia e vede mettersi in discussione il primato in classifica dopo 21 giornate passate in testa alla Serie A. A preoccupare di più i tifosi rossoneri è stata però la pessima prestazione di Zlatan Ibrahimovic e compagni messi sotto dalla formazione ligure apparsa molto più in palla. A spiegare l’orribile rendimento, soprattutto in fase offensiva, degli uomini di Stefano Pioli è il dato dei tiri in porta dato che i meneghini non sono mai riusciti a centrare lo specchio difeso da Provedel nei 90′ del Picco.