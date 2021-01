Il miglior pizzaiolo d’Italia è il cagliaritano Danilo Meloni: solo secondo posto per Napoli, davanti a Udine, rappresentate dai propri pizzaioli. Non è la prima volta che accade: nel 2019, in occasione dei campionati mondiali, vinse Lorenzo Collovigh, friulano classe 1963, con una marinara che gli valse il titolo di miglior pizzaiolo del mondo.