Il potere della voce

Questione di hertz e decibel. Basta alterare toni acuti e gravi per rendere più convincente un discorso e attrarre più voti.

Al tempo di Alexa e di Siri, le corde vocali giocano una partita sempre più cruciale. Il nuovo numero di IL, il maschile del Sole 24 Ore, in edicola con il quotidiano venerdì 22 febbraio, mette in copertina il potere della voce dell’uomo più potente al mondo, Trump.

Perché la voce è lo strumento più persuasivo e avvincente nella comunicazione: potente tanto da influenzare un voto, attrattiva tanto da essere usata per inoltrare un invito (non più il cartoncino quindi anche ecologicamente sostenibile!), persuasiva tanto da alzare l’indice di credibilità, nonostante i contenuti. La voce è ormai un’infrastruttura di collegamento fra i diversi dispositivi che la potenziano e oggi più che mai con la forza delle voce comandiamo anche gli oggetti. E se la voce è oggi al centro per esprimere i nostri bisogni, IL ti racconta cosa fare.

Nel nuovo numero sono sempre presenti i servizi di: moda, arte serietv, di cinema, musica auto, occhiali, tecnologia e orologi. E gli speciali: Dalla guerra alla notte e del perché dormire è sempre piu difficile, allo speciale occhiali dove la moda è a prima vista, dallo speciale dove è vietato digitare accetto per gli hacker in ascolto. Ma non solo.

Il nuovo numero di IL è in edicola da Venerdì 22 febbraio con Il Sole 24 Ore.