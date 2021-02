Le condizioni di salute del Principe Filippo sarebbero sotto controllo, nonostante il Duca di Edimburgo si trovi attualmente in osservazione presso l’ospedale Re Edoardo VII di Londra. Ad annunciarlo è il principe William, secondo membro della famiglia reale a far visita al 99enne, che ha voluto rassicurare i cittadini inglesi preoccupati per le sorti del marito della Regina Elisabetta.