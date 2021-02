Manca poco alla partenza del 71° Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e andrà in onda su Rai1, Radio2 e su Raiplay, ovviamente. Cinque serate di spettacolo musicale e non solo condotte da Amadeus: ecco quale sarà il programma serata per serata di questa nuova edizione del Festival.