Il ritorno di Graziano Pellé in Serie A: dal rigore fallito con l’Italia ai milioni in Cina

Graziano Pellé riabbraccia la Serie A accettando la proposta del Parma. L’attaccante salentino torna in Italia dopo la cocente delusione con la Nazionale azzurra di Conte agli Europei 2016 in seguito a quel rigore fallito contro la Germania. Dopo i milioni in Cina, ora spera di segnare qualche gol in più anche nel campionato italiano dove in carriera è andato a segno in una sola occasione.