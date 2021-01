Il Sassuolo esce a testa alta dallo Stadium, nonostante la sconfitta per 3-1 in casa della Juventus. I neroverdi di Roberto De Zerbi hanno affrontato i campioni d’Italia in inferiorità numerica per più di un tempo e se la sono giocata con intelligenza e grande abnegazione tattica e tecnica. Da sottolineare le grandi prestazioni di Traoré e di Locatelli.