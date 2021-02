Il Sassuolo batte 2-1 il Crotone e torna alla vittoria dopo ben 5 partite. I gol di Berardi e Caputo decisivi per il successo della squadra di De Zerbi che non centrava i 3 punti dallo scorso 6 gennaio. Buona però la prova della squadra di Stroppa, in gol con Ounas, a cui è stato anche annullato un gol dal Var realizzato da Di Carmine.