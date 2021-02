Il significato di Chiamami per Nome, la canzone di Francesca Michielin e Fedez a Sanremo 2021

Dopo un’attesa movimentata, per colpa di uno spoiler del brano che poteva valere l’eliminazione dal concorso musicale, Fedez e Francesca Michielin si esibiscono al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Chiamami per nome”. Un singolo che pone l’amore come cornice al racconto, ma narra anche la crescita artistica dei due cantanti, in passato protagonisti assieme con “Magnifico” e “Cigno nero”.