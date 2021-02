Il significato di Penso Positivo, la canzone di Jovanotti sulle contraddizioni sociali

Sono passati 28 anni dalla pubblicazione di “Penso Positivo”, uno dei cavalli di battaglia di Jovanotti, contenuto nel suo settimo album in studio “Lorenzo 1994”. Il brano, che doveva essere sostituito come primo singolo estratto dall’album da “Serenata Rap”, racconta il modo in cui la società cerca di dividere le persone attraverso contraddizioni. Lui rivendica invece un pensiero e un messaggio positivo.