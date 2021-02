Il sindaco Gori: “No a un nuovo lockdown, sì alle zone rosse locali ma serve tempestività”

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha rivissuto a Che tempo che fa, in onda su Rai due, i momenti in cui ha scoperto i primi contagi da Covid-19 nella provincia del suo capoluogo, ricordando che “pensammo che era strano che dalla Cina potesse arrivare così vicino a casa nostra, ma anche Alzano e Nembro, che sono a 5 km da Bergamo, ci sembravano comunque lontani”. Il primo cittadino orobico ha poi spiegato che secondo lui un lockdown non è la soluzione corretta per combattere il virus.