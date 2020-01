Il sistema moda-lusso del Sole 24 Ore per Pitti 2020

In occasione della 97° edizione di Pitti Immagine Uomo, dal 7 al 10 Gennaio 2020, Il Gruppo 24 ORE è presente con il Sistema Moda-lusso per un’offerta completa e integrata ad alto valore aggiunto per le industrie del settore.

Da martedì 7 gennaio 2020, Il Sole 24 Ore sarà in edicola con lo Speciale Pitti Uomo, un approfondimento di trenta pagine dedicato alla moda maschile per offrire un quadro dell’andamento del settore e delle strategie su cui puntano gli operatori, ponendo particolare attenzione alla corsa dell’export soprattutto verso i mercati extra-Ue.

All’interno dello Speciale, un focus sugli eventi e le iniziative in programma durante la kermesse, accanto ad una guida aggiornata con gli indirizzi più trendy della Firenze green e gourmet per gli amanti della movida che vogliono divertirsi e rilassarsi durante le giornate del salone e l’elenco degli eventi imperdibili in Fortezza e in città. E infine due pagine-vetrine con le nuove tendenze in materia di occhialeria e beauty declinate al maschile.

Lo speciale sarà riproposto anche online sul sito ilsole24ore.com, arricchito di aggiornamenti dalla manifestazione in real time.

Sempre il 7 gennaio in edicola anche il nuovo numero del magazine IL, il maschile del Sole 24 Ore, con lo Speciale Pitti, tutto il meglio per l’uomo di successo: un focus su tutti i must del guardaroba primavera-estate realizzato come un vero e proprio Portfolio d’autore. Servizi sul mondo delle auto, della tecnologia, dello sport, e degli orologi.

How to Spend It

Venerdì 10 gennaio sempre in edicola con Il Sole 24 Ore, il nuovo numero di How to Spend It, dedicato allo sport, all’avventura, all’eleganza e alla sartorialità maschile.

Per il servizio di moda, tassativamente declinato all’uomo, un modello di eccezione: l’attore Josh O’Connor, il “principe Carlo” di The Crown, che in esclusiva per How to Spend It, ha posato per il servizio fotografico cimentandosi in una palestra per climber. Inoltre il numero propone, in vista della Biennale d’arte a San Paolo, Brasile, un’intervista al suo curatore italiano, Jacopo Crivelli Visconti.

E se per l’eleganza maschile il capo no season per eccellenza è il bomber, non manca anche un focus sul “maschile” per lei, il classico suit. Infine una curiosa intervista sensoriale a uno dei più noti “nasi” al mondo: Jean Claude Ellena.

La comunicazione

Per tutta la proposta editoriale legata al mondo moda uomo lusso, nei giorni della manifestazione dal 7 al 10 gennaio, è pianificata un’attività di veicolazione mirata presso Hotel 4/5 stelle di Firenze, nonché all’interno di Fiera Pitti. Tutti i prodotti editoriali saranno sostenuti da una campagna stampa e digital sui mezzi del Gruppo 24 ORE.

E inoltre 24ORE System, concessionaria del Gruppo 24 ORE, sarà presente a Pitti Uomo con un corner presso il quale verrà distribuito lo Speciale Pitti Uomo del Sole 24 Ore accanto ai magazine How To Spend It, IL e 24HOURS ed alle testate estere in concessione rivolte ai brand del lusso, moda e lifestyle.