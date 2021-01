Finisce 0-0 il terzo anticipo del 18° turno della Serie A tra Torino e Spezia. I liguri di Vincenzo Italiano hanno giocato quasi tutto il match in inferiorità numerica per l’espulsione di Vignali ma hanno tenuto bene il campo e hanno rischiato solo nel finale, quando i granata hanno reagito in maniera nervosa e hanno sfiorato il gol con Ansaldi.