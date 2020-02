In arrivo il maltempo sull’Italia: venti di burrasca e freddo anche in Calabria

L’arrivo di un nucleo freddo, di origine nord-atlantica, nella giornata di domani determinerà sull’Italia una sensibile intensificazione dei venti a tutte le quote, con associato spiccato aumento del moto ondoso su tutti i bacini. Seguirà un generale e brusco calo delle temperature che torneranno momentaneamente nella norma del periodo invernale, favorendo, fra la serata di martedì e la giornata di mercoledì, nevicate a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri. Come per altri regioni d’Italia, l’avviso prevede dalle prime ore di domani -martedì 4 febbraio – venti di burrasca, dai quadranti occidentali, sui rilievi della Calabria che andranno in estensione dal pomeriggio-sera ai restanti settori delle regioni e in successiva rotazione dai quadranti settentrionali. Si prevedono inoltre forti mareggiate su tutte le coste esposte.

