In Campania il 18 gennaio non arriveranno 43.290 dosi di vaccino, come da previsioni, ma 38.610: 4.680 in meno, conseguenza della riduzione della fornitura decisa unilateralmente da Pfizer, che ha ridotto di 165mila dosi l’invio all’Italia. Più penalizzate Lombardia ed Emilia Romagna, seguite da Veneto, mentre non ci saranno ripercussioni soltanto per 6 regioni.