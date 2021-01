Uno studio della Fondazione Gimbe indica nella Lombardia la regione con il dato più alto di vaccinati tra non sanitari, il 51 per cento. Ma la Regione smentisce: “Il 67,2% di vaccini somministrato ad operatori sanitari di strutture pubbliche, private, Medici di Medicina Generale (MMg), Pediatri di libera scelta e liberi professionisti. Solo l’21,1% a operatori non sanitari”.