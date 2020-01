In provincia di Foggia nuovo attentato dinamitardo

Nuovo attentato dinamitardo in provincia di Foggia. Una bomba è esplosa all’alba davanti ad un negozio di biancheria intima che si trova in corso Aldo Moro ad Orta Nova, a pochi chilometri da Foggia. La deflagrazione ha provocato molti danni all’attività commerciale: L’episodio è avvenuto a poche ore dal corteo di Libera di ieri sera proprio a Foggia, che ha radunato migliaia di persone in piazza contro le mafie.

La titolare del negozio distrutto dalla bomba è la 38enne Marianna Borea, sorella del presidente del Consiglio comunale di Orta Nova, Paolo Borea, al quale è stata incendiata l’auto il mese scorso. Ai carabinieri la titolare del negozio ha detto di non avere mai ricevuto richieste estorsive o minacce. Secondo quanto accertato finora, per realizzare l’ordigno piazzato davanti al negozio, è stato usato lo stesso esplosivo per gli assalti ai bancomat con la cosiddetta “tecnica della marmotta”.