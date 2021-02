L’uomo si era introdotto nell’abitazione mentre la ragazza stava dormendo insieme alla moglie. La giovane si è svegliata quando ha sentito dei rumori e si è trovata davanti il 61enne che ha cominciato a colpirla con un manganello. L’uomo le ha tolto il cellulare per non farle chiamare aiuto e l’ha poi trascinata fuori l’appartamento per i capelli.