Inaugurata su via Janfolla a Napoli la “Collina di Argo”, il centro d’accoglienza canina municipale. Soddisfatto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: “Notizia straordinaria per la città”. Proseguono anche le iniziative in favore dei quattro zampe: sabato scorso una raccolta di cibo ed indumenti per gli animali più bisognosi a via Salvator Rosa promossa dalle associazione di volontari.