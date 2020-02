INAUGURAZIONE KAULONIA MUSICA FESTIVAL 2020 Domani il duo pianistico Paolo e Aurelio Pollice

Inaugurazione del Kaulonia Music Festival 2020 domani sabato 15 febbraio 2020 con un concerto del duo pianistico composto dai fratelli Paolo e Aurelio Pollice presso l’Auditorium Casa della Pace che inizierà alle ore 21,00.

Il concerto, organizzato da AMA Calabria, rientra fra gli eventi promossi congiuntamente dall’Amministrazione Comunale di Caulonia e dall’Associazione con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Aurelio e Paolo Pollice, diplomati in pianoforte rispettivamente presso i Conservatori Santa Cecilia di Roma e Giuseppe Verdi di Milano, allievi di Sergio Perticaroli e Antonio Ballista, hanno arricchito la loro formazione musicale con Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino.

Dopo aver vinto, singolarmente, numerosi concorsi pianistici nazionali hanno iniziato un’intensa attività concertistica che li ha portati a suonare oltre che in Italia, in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, USA e in Messico.

Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca ecc. e registrato per Radio France, Radio Vaticana, RAI Radio tre, e Radio Clásica de Radio Nacional de España.

Aurelio si è esibito come solista con l’Orchestra Filarmonica di Volgograd, l’Orchestra Sinfonica di Saratov, l’Orchestra da Camera di Kaunas e collaborato e inciso con Arturo Bonucci un CD contenente l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Cilea, Longo Serrao.

Paolo è stato solista con l’Orchestra da Camera di Bruxelles, l’Orchestra da Camera The Seasons di Mosca, la Latvian Philharmonic Orchestra, le Orchestre Filarmoniche di Bacau e Rimiciu Valsea e quelle Sinfoniche di Bucarest e Burgas.

Sono entrambi docenti di pianoforte principale presso il Conservatorio di Vibo Valentia.

Di assoluto interesse il programma che prevede l’interpretazione di Ouverture e“Largo al factotum della città”dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, del Poema sinfonico Les Preludes di Franz Liszt, dell’ Ouverture e “Va pensiero” da Nabucco di Giuseppe Verdi e del Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns.

I biglietti per assistere al concerto potranno essere acquistati la sera dell’evento al botteghino dell’Auditorium.

Per ulteriori info sulla stagione s’invita a visitare il sito https://www.amaeventi.org/evento/duo-aurelio-paolo-pollice-kmf20/.

