Incastrato dall’app del telefono che conta i passi: condannato per l’omicidio della moglie

Il 47enne Jeff West è stato condannato da un tribunale dell’Alabama, in Usa, a 16 anni di carcere per l’assassino della moglie Kathleen “Kat” Dawn West. Lui ha sempre sostenuto che la moglie era ubriaca e ha avuto un incidente mortale mentre lui dormiva in casa ma per i giudici è stato lui a ucciderla con un bottigliata in testa come dimostrano anche i suoi spostamenti registrati dall’app contapassi del suo telefono.