Incendio di un magazzino a Paola, intervenuti i vigili del fuoco

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale e distaccamenti di Paola e Rende con supporto di autoscale di Rossano e Cosenza sono impegnate dalle ore 5.00 circa per un incendio capannone in loc. Gaudimare nel comune di Paola.

Interessato dal rogo un magazzino, situato al primo piano della struttura di circa 2000mq, adibito a deposito e attività commerciale Cinese.

Danni da annerimento da fumo al supermercato Conad situato al piano strada.

Attualmente incendio sotto controllo. Si sta provvedendo all’estinzione degli ultimi focolai e alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.