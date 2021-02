Inchiesta mascherine dalla Cina, ai domiciliari Jorge Solis: interdittiva per il giornalista Benotti

Sono cinque le misure cautelari, una agli arresti domiciliari e quattro interdittive, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma in merito all’inchiesta della procura sulle mascherine provenienti dalla Cina. Ai domiciliari l’imprenditore-intermediario Jorge Edisson Solis San Andreas, mentre sono quattro le interdittive per l’imprenditore Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi, Georges Fares Khouzam e Daniela Guarnieri. Al centro delle indagini la fornitura di 800 milioni di dispositivi di protezione individuale per un giro di affari di 1,25 miliardi di euro.