Un geometra di 41 anni, Luigi Ciaramella, è morto in un incidente stradale sulla statale Domitiana ieri sera, 4 febbraio: mentre tornava a casa in auto si è schiantato contro un tir. L’uomo, che lavorava nel cimitero nuovo di Mondragone (Caserta), lascia due figli piccoli. Indagini sono in corso per la ricostruzione della dinamica.