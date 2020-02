Pin it

Incidente Frecciarossa. Il messaggio di cordoglio di Oliverio

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, esprime cordoglio per il grave incidente avvenuto questa mattina sulla linea alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi) in cui hanno perso la vita due ferrovieri, uno dei quali, Giuseppe Cicciù, 52 anni, macchinista, era originario di Reggio Calabria. “Ancora una volta – afferma Oliverio- un altro nostro corregionale muore sul lavoro, lontano dalla sua terra e dai suoi affetti più cari. Alla famiglia giungano la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze”.

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, esprime cordoglio per il grave incidente avvenuto questa mattina sulla linea alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi) in cui hanno perso la vita due ferrovieri, uno dei quali, Giuseppe Cicciù, 52 anni, macchinista, era originario di Reggio Calabria. “Ancora una volta – afferma Oliverio- un altro nostro corregionale muore sul lavoro, lontano dalla sua terra e dai suoi affetti più cari. Alla famiglia giungano la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze”.