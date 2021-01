Incidente in fase di atterraggio, paracadutista morto a Cremona

Un uomo di 35 anni, Marco Pietro Rossi, è morto nella mattinata di oggi a Cremona per le conseguenze di un grave incidente mentre praticava paracadutismo. La vittima era un paracadutista appassionato ed esperto: l’incidente, su cui indaga la polizia, si sarebbe verificato in fase di atterraggio. Rossi è morto in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni critiche. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici: “Cieli blu”.