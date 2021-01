Incidente sul lavoro a Milano, operaio cade da una scala: ricoverato in gravi condizioni

Un operaio è rimasto gravemente ferito questa mattina a Milano, mentre lavorava all’interno di un cantiere all’ospedale per bambini Vittore Buzzi. L’operaio, 62 anni, si trovava in cima a una scala quando è caduto per cause da accertare al suolo, precipitando da un’altezza di oltre due metri. Nella caduta ha riportato un grave trauma cranico: è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda.