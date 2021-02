Incidente sulla S.S. 106: coinvolti un auto e un Camion

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone sede centrale è intervenuta alle ore 18:30 circa sulla Strada Statale 106 in località Passovecchio nel comune di Crotone per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti una autovettura ed un camion. La vettura a seguito dell’impatto si incendiava. A bordo dei mezzi coinvolti nel sinistro i soli conducenti che, riuscivano ad abbandonare gli automezzi autonomamente. Gli stessi feriti in modo lieve venivano affidati alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasferiti presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.