Incidente sulla statale 42 a Brusaposto: la vittima è la 44enne Natalia Dovgalyuk

È Natalia Dovgalyuk la donna di 44 anni rimasta vittima in uno scontro frontale attorno alle 18.30 di domenica 31 gennaio tra due automobili a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Altre quattro persone sono rimaste ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Per la donna,di origini ucraine ma residente a Montello, invece non c’è stato nulla da fare: i soccorsi non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Lascia una figlia di 18 anni.