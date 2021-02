Incidente sull’A14: morta Elisabetta, volontaria di Rho che trasportava cuccioli dal Sud Italia

Elisabetta Barbieri, 63 anni, è una delle vittime del tragico incidente avvenuto all’alba sull’Autostrada A14, tra Pesaro e Cattolica. Di origini pugliesi, era residente a Rho, alle porte di Milano, ed era un’animalista molto conosciuta da diverse associazioni del territorio. Era una staffettista: portava cuccioli da dare in affido dal Sud al Nord Italia. Anche oggi era in viaggio su un furgone per portare cani e gatti da Foggia a Milano: nell’incidente sono morte altre due persone del suo staff.