Indagine Oms in Cina, giallo sulla nascita del Covid: “L’origine è animale ma non sappiamo quale”

Si è conclusa in Cina la missione degli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità alla ricerca delle origini della pandemia di Coronavirus. Tuttavia, nonostante quasi un mese di indagini, non è ancora chiaro quale sia “l’esemplare ospite”, anche se l’origine è certamente animale. Il professor Lian Wannian: “Pipistrelli e pangolini sono i più probabili candidati alla trasmissione, ma i campioni di coronavirus trovati in quelle specie non sono identici al Sars-Cov-2”.