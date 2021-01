I carabinieri del Nas hanno acquisito le liste dei vaccinati e dei prenotati per il vaccino Covid-19 nel Policlinico Federico II di Napoli, ieri erano stati al Cardarelli e all’Asl di Caserta. Obiettivo dei militari, verificare che tra quei nomi non ci siano “imbucati”, persone che siano riuscite ad aggirare le indicazioni del Governo tramite conoscenze o per falle nel sistema.