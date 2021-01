Il difensore greco Kostas Manolas è uscito per infortunio in Udinese-Napoli. Il centrale di Gattuso è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno. Lo stop è almeno di una settimana. Manolas così è a rischio per la partita di Supercoppa con la Juventus.