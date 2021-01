Infortunio Tonali: esce in lacrime in barella in Milan-Torino



Sandro Tonali è uscito per infortunio in avvio di secondo tempo della sfida tra il Milan e il Torino. Il centrocampista ex Brescia ha ricevuto un colpo durissimo all’altezza della tibia, che lo ha letteralmente messo ko. Grande preoccupazione, anche se al momento si parla di una fortissima contusione.

