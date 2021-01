Inter-Benevento è il terzo anticipo della 20sima giornata del campionato di Serie A. Si gioca oggi, sabato 30 gennaio, alle ore 0.45 allo stadio ‘Meazza’ di San Siro. Ecco tutte le info per vedere la gara in Tv e in diretta streaming. Il match sarà un ‘piccolo’ derby: sulla panchina dei sanniti c’è Pippo Inzaghi, ex attaccante del Milan.